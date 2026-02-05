【モスクワ共同】ロシアのメドベージェフ前大統領は4日深夜、新戦略兵器削減条約の失効期限を5日に迎えるに際し「1972年以降で初めて米ロ間に戦略核兵器を制限する条約がなくなる」とX（旧ツイッター）に投稿した。