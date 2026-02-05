大阪・堺市の住宅の浴室で、高齢の女性が死亡しているのが見つかりました。警察は事件の疑いもあるとみて捜査しています。1月30日午前9時ごろ、堺市西区の住宅で「母が亡くなっている」と息子から通報がありました。警察がかけつけると、浴槽の中で住人の78歳の女性が見つかり、その後、死亡が確認されました。浴槽には水が張られていたということです。司法解剖の結果、女性の死因は溺死と判明しました。また、首と両手の骨が折れ