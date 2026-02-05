女優の中条あやみが３日、自身のインスタグラムを更新。ギタリストで世界的なアーティスト・布袋寅泰のライブを鑑賞し、ツーショットを公開した。中条は「４５周年を迎えられた布袋さんのライブに」と報告。中条は、布袋がＣＭ共演でおじ役を演じていることから「会場の熱気に乗っかって、ＣＭの時のようにおじちゃーんと叫んじゃいました」と明かしていた。