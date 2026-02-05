女優の土屋太鳳が３日、自身のインスタグラムを更新。３１歳の誕生日を報告した。土屋は「スノームーンの夜が明けて、節分の日となりました。そしておかげさまで私は３１歳になることが出来ました」と報告。「たくさんの方々に本当に本当に本当に、ありがとうございます。遠くから、近くから、いろいろな立場や距離や方法で見守ってくださる方々がいらっしゃるから、毎日を送ることが出来ています」と感謝した。この日は、