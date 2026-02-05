中国の習近平国家主席は4日夜、アメリカのトランプ大統領と電話会談し、台湾問題が両国関係の中で最も重要な問題であると述べました。中国の新華社通信によりますと、習主席は電話会談の中で、米中関係の中で「台湾問題は最も重要な問題だ」と述べた上で、台湾への武器売却についてアメリカに慎重な対処を求めました。一方、トランプ大統領はSNSで、会談で台湾問題のほかウクライナやイラン情勢などについて議論したと明かしました