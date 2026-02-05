6日のABCテレビのバラエティ番組『探偵! ナイトスクープ』(毎週金曜23:17〜)では、「デコトラから愛してると伝えたい」を放送する。『探偵! ナイトスクープ』より (C)ABCテレビ令和ロマン・松井ケムリが調査するのは、奈良県の女性(49)からの「デコトラから愛してると伝えたい」という依頼。依頼者は、2人の娘を持つ“バツ2のアラフィフ”女性。3人目の夫に支えられ、楽しく毎日を過ごしているそう。幼稚園から一緒で、小学校も中