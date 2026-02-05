DeNAは4日、2026年2月28日（土）から横浜スタジアムにおける決済の原則キャッシュレス化決定を発表した。対象となるのはDeNA主催の興行日で、横浜スタジアム内の店舗、窓口のほか、日本大通りの複合施設 THE BAYS 内に店舗を構える Lifestyle Shop『+B(プラス・ビー)』、CRAFT BEER DINING &9 も含まれる。キッチンカーや自動販売機などの一部販売場所を除く各店舗や窓口では、原則としてカード決済や電子マネー、コード