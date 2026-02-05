◆ 10年ぶり代表復帰でWBC初参戦へニューヨーク・ヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手（28）が今年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にイギリス代表として参戦すると現地時間4日、WBC公式Xが発表した。かつて英国領だったバハマ出身のチザムJr.は2020年にマーリンズでMLBデビューを飾り、通算108本塁打、130盗塁をマーク。昨季はヤンキースで130試合に出場して打率.242、31本塁打、80打点、31盗塁、OPS