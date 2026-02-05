●1988年の不良とはどんなものだったのか 反町隆史、大森南朋、津田健次郎のトリプル主演で、“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生を描いた「1988青春回収ヒューマンコメディ」のフジテレビ系ドラマ『ラムネモンキー』(毎週水曜22:00〜 ※TVer、FODで配信／FODで次話先行配信)の第4話が、4日に放送された。今回は、津田演じる紀介にスポットライトが当たっている。今のアラフィフが抱える問題や、介護問題、いじめ…そ