夏よりも冬が似合うごほうびアイスの金字塔、ハーゲンダッツ。今回は、そんな大人気アイスの冬の新作「クリスピーサンド 贅沢いちごミルク」を実食レビューします！味もさることながら、ホワイトウエハースとパステルピンクのチョコレートで彩られたビジュアルがSNS映えすること間違いなしの新商品ですよ。ハーゲンダッツ「クリスピーサンド 贅沢いちごミルク」水色といちごカラーの淡い色合いが乙女心をくすぐるパッケージ