神戸市は、坂の魅力を再発見し、まちの資源として発信する『坂のまち神戸プロジェクト』を進めています。あわせて、移動の不便さなどの課題改善も推進しています。同取り組みは、2年前に行われた『神戸の未来を考えるプロジェクト』のワークショップで、市民から坂への愛着や肯定的な意見が多く寄せられたことをきっかけにはじまりました。一方で、移動の不便さなどの課題も挙がったことから、課題改善もあわせて進めています