バレンタインデーを前に、チョコレートならぬ「おちょこ」の販売会が4日、福岡市で始まりました。 チョコレートの「チョコ」と、お酒を飲む「おちょこ」をかけた「上野焼（あがのやき）バレンタインお猪口（ちょこ）展」。ことしで19回目を迎えます。ハートの形をした「おちょこ」や、ことしの干支、うまをデザインした「おちょこ」まで、8つの窯元のおよそ600点が、1個1300円で購入できます。400年以