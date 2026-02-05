天皇陛下と皇后・雅子さまがオランダとベルギーへの公式訪問を調整中だと報じられている。6月にそれぞれの首都、アムステルダムとブリュッセルを訪問する方向で調整が進んでおり、この訪問は2002年以来、実に24年ぶりの複数国を一度に公式訪問する機会になるという。 さらに、ネット上では、長女の敬宮愛子さまの同行に期待する声が広がっている。オランダのアマリア王女やベルギーのエリザベート王女との「プ