2月8日に投開票が迫った衆議院選挙。全候補者1285人のうち、女性候補者は313人で24.4パーセントとなり、過去最高の数字となった。しかし、政府が目標としていた「2025年までに35パーセント」には届いていないのが現状だ。【映像】「女性候補者は笑わないと票を失う」ポスター分析で驚きの結果ニュース番組『わたしとニュース』では、政治分野のジェンダー不平等の解消を目指す「FIFTYS PROJECT」代表の能條桃子氏と選挙ドット