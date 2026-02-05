IOCの総会で演説するワッサーマン氏＝3日、ミラノ（ゲッティ＝共同）【ミラノ共同】米紙ロサンゼルス・タイムズは3日、2028年ロサンゼルス五輪組織委員会のワッサーマン会長に対し、地元政界から辞任を要求する声が上がっていると報じた。少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した米富豪エプスタイン氏に関し、米司法省が新たな文書を公開。その中で、同氏の元交際相手であるマクスウェル受刑者とワッサーマン氏のメールのやり