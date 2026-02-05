俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』の第4話「間宮さんみたいになりたい」が、きょう5日深夜1時20分から放送される。【番組カット】新人BAの指導に悩む棗（奥野壮）本作は、楢島さち氏の同名漫画が原作。2024年8月に放送された『コスメティック・プレイラバー』では、ドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれた。奥野が、超真面目かつピュアな先輩美容