ウクライナの和平計画をめぐるアメリカとロシア、ウクライナの三者協議に、アメリカ側からウィットコフ特使らが参加することが明らかになりました。アメリカルビオ国務長官「（UAEの）アブダビで、きょう（4日）とあす（5日）、ウクライナとロシアの実務者チームが我々も関与する形で久しぶりに協議を行っていることは良いニュースだ」アメリカのルビオ国務長官はUAE＝アラブ首長国連邦で4日から始まった三者協議について、この