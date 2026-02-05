俳優の桜田ひよりと木戸大聖のW主演を務める映画『モブ子の恋』の公開日が、6月5日に決定。あわせて本作初となる映像とメインビジュアルが解禁された。【動画】記事内で紹介している特報原作は、田村茜による同名漫画。2017年より「月刊コミックゼノン」で連載がスタートし、現在はWEB漫画サイト「ゼノン編集部」で連載中。“主人公じゃない”ふたりのささやかな恋模様を丁寧に描き、多くの読者の共感を集めてきた作品だ。解