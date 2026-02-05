元日向坂46の齊藤京子が主演で公開中の映画『恋愛裁判』は、アイドル・グループでセンターを任されたメンバーが、タイトル通りの状況に立たされる内容である。 参考：【漫画】地下アイドルのライブ後、オタク少女と二人で向かうのは……？ライブ×グルメ『今日の現場と終演ごはん』 アイドルの恋愛の可否は、ふるくから議論されてきたテーマだ。アイドルを疑似恋愛の対象としているファンは、金銭