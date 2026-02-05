きょうは、日中各地で3月並みの暖かさとなるでしょう。北海道はきのうより気温が低くなりますが、その他の地域ではきのうより高い所がほとんどの予想です。これまでの雪が積もっている地域では雪解けが進むでしょう。なだれや落雪などの融雪災害にはお気を付けください。東京はきょうも良く晴れて、最高気温は14℃と3月下旬並みの予想です。空気の乾燥した状態が続いていますので、火の取り扱いには引き続きご注意ください。低気圧