ウクライナ侵攻をめぐる和平協議で、アメリカとロシア、ウクライナの3カ国による2回目の実務者協議が、UAE（アラブ首長国連邦）で行われました。会合にはトランプ政権のウィトコフ特使やウクライナのウメロフ氏、そしてロシア軍の情報機関トップらが参加しました。ロシアとウクライナの間には、領土や安全の保証をめぐる立場の違いが依然として大きく、隔たりは解消されていません。和平協議が行われる中、ウクライナ東部ドネツク