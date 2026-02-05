３月２０日に放送される、２０２４年度前期放送のＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」。山田よね（土居志央梨）の姉役として出演する新キャストにネットが沸いた。同作では、連続テレビ小説「虎に翼」では描かれなかった、山田よね（土居志央梨）と轟太一（戸塚純貴）が設立した山田轟法律事務所の知られざるエピソードが描かれ、弁護士の視点から「虎に翼」の世界を映す。山田よねの姉、