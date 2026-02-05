2024年12月に死去した渡辺恒雄。彼は約40年も読売新聞「主筆」の地位に座り続け、「生涯新聞記者」を貫いた。記者としての能力は誰もが認めるところだが、平成期には絶大な影響力を背景に政治への関与を強めていった。権力の監視というメディアの役割を超えた、渡辺の記者人生を追う。※本稿は、NHK大阪放送局報道番組チーフ・プロデューサーの安井浩一郎『独占告白 渡辺恒雄 平成編 日本への遺言』（新潮社）の一部を抜粋・編集し