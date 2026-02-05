前年度に優れた演技をみせた俳優らに贈る日本映画テレビプロデューサー協会主催「2026年第50回エランドール賞」授賞式が4日、都内で行われた。受賞6人中最年少の〓石あかり（23）は「保育園の頃から俳優になることが夢だったので、まだ実感もわいていないです」と喜び「どの現場でも私は出会う人に恵まれすぎていて、いつ思い返してもすごくキラキラしています。いろんなことを感じさせてくれる作品に出会った昨年でした。これか