カラバオ・カップ準決勝セカンドレグが4日に行われ、マンチェスター・シティとニューカッスルが対戦した。5シーズンぶりの優勝を目指すマンチェスター・シティと、前回大会王者ニューカッスルの顔合わせとなった準決勝。ファーストレグでは”難所”『セント・ジェームズ・パーク』に乗り込んだマンチェスター・シティが2−0と先勝し、決勝進出を大きく手繰り寄せた。2点ビハインドからの大逆転を目指すニューカッスルは、敵地