アメリカの首都ワシントンで4日、レアアースなど重要鉱物の供給網の強化に向けた初の閣僚級会合が開かれ、日本を含め55カ国が参加しました。アメリカ・バンス副大統領：目的は単純。重要な鉱物市場における世界的な供給を多様化と、我々全員を支援するパートナー諸国を強化することだ。会合はアメリカ主催で行われ、バンス副大統領はレアアースなどが中国に大きく依存している現状を踏まえ、「国際市場が機能不全に陥っている」と