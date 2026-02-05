嵐の二宮和也（42）が4日、都内で「こだわり酒場」新CM発表会に出席した。サントリー「こだわり酒場のレモンサワー」「こだわり酒場のタコハイ」のリニューアルにあたり、出演する新テレビCM「あの大将の酒場」編が6日から放送される。二宮はハチマキと前かけの大将スタイルで、のれんをくぐって登場。「フェイスがベビーなもんで、大将！？って感じだったんですけど」と大将役に驚きつつ、役作りで「ちょっと難しそうににらむ」