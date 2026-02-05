定年後も再雇用という形で働き続ける人が増える中、「働き方が柔軟になる」「残業はない」といった説明を受けて再雇用契約を結んだものの、実際には現役時代と変わらない、あるいはそれ以上に忙しい働き方を強いられているケースも少なくありません。説明と実態が違う場合、会社に相談してよいのか、不安や迷いを感じる方も多いでしょう。 本記事では、再雇用制度の基本や相談の可否、具体的な対応策について解説します