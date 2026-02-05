今日5日は低気圧が北海道に近づくため、北海道や東北では夜から雪や雨の範囲が広がるでしょう。最高気温は3月並みの所が多く、積雪が多い地域では落雪などに注意が必要です。北日本は雪や雨今日5日は、低気圧が北海道に近づくため、北海道や東北は天気が下り坂となるでしょう。日中は太平洋側を中心に晴れ間が出ますが、夜は日本海側から雪や雨の範囲が広がりそうです。雷を伴って、局地的に降り方が強まるでしょう。ふぶいて見通