米有力紙ワシントン・ポストの本社＝4日、ワシントン（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は4日、米有力紙ワシントン・ポストが全従業員の3割相当を削減すると報じた。対象には編集部門に所属する記者約800人のうち300人超を含む。スポーツ報道を担う部署は廃止する。巨額損失を解消できず、大規模な合理化策に踏み切ったもようだ。廃止するスポーツ部門の一部記者は特集部門で執筆を続け