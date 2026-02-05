スマート大型氷彫刻自動施工ロボットが3日、黒竜江省ハルビン市で開催中の第27回ハルビン氷雪大世界の科学技術氷雪エンパワーメント実験エリアで試験運用段階に入った。新華網が伝えた。ハルビン氷雪大世界とハルビン工業大学機電学院および黒竜江省建築安装集団が共同開発したこのロボットは、ミリメートルの精度で氷の吊り上げ、移動、積み重ね作業を行うことができる。同ロボットは将来的にハルビン氷雪大世界の施工に用いられ