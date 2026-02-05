【エルサレム共同】ロイター通信は4日、トランプ米政権が発表したパレスチナ自治区ガザ再建計画の資金集めが進んでいないと報じた。米政権が主導するガザ和平計画「第2段階」で最難関の課題となるイスラム組織ハマスの武装解除を巡る協議が始まらず、各国が戦闘再燃を懸念していることが理由としている。トランプ大統領の娘婿クシュナー氏は1月22日、ガザの暫定統治機関「平和評議会」の設立に際しガザ再建計画を発表した。高