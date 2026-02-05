モデル・吉川ひなの（４６）が、雪景色をバックに幻想的なショットを披露した。５日までに更新したインスタグラムに「最近、静かに生き直してる。」と記し、一面の銀世界を望むベッドルームで、幻想的な雪景色の中に溶け込むような透明感あふれるショットを公開した。この投稿にファンからは「綺麗」「雪の中にいると心が静かになりますね」「いつのひなのちゃんもずっと素敵です」「どんなひなのちゃんも大好きです」などの