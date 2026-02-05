【ニューヨーク＝木瀬武】４日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前日比２６０・３１ドル高の４万９５０１・３０ドルだった。値上がりは２営業日ぶり。中東情勢の緊迫化を受けて、取引時間中に一時、４万９１００ドル台まで急落したが、最高値付近まで持ち直した。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は３５０・６１ポイント安の２万２９０４・５８だった。２営業日連続の下落。幅広いソ