2026年はスポーツファンにとって息をつく暇のない一年になりそうです。いよいよ明日6日からウィンタースポーツの世界の頂点を競うミラノ・コルティナ五輪が開催されます。前回の22年北京大会で、スノーボード・男子ハーフパイプの平野歩夢選手、スキージャンプ・男子ノーマルヒル個人の小林陵侑選手、スピードスケート・女子1000mの郄木美帆選手が金メダルを獲得。日本は、金メダル3個、銀メダル7個、銅メダル8個の計18個の