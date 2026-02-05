◆エルフィンＳ・リステッド（２月７日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝８日、栗東トレセンデビュー勝ちからの転戦となるスピナーリート（牝３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キズナ）はＤＰコースできさらぎ賞出走のショウナンガルフに先行。終始、素軽いフットワークで半馬身先着したまま、５ハロン７１秒４―１１秒５でフィニッシュした。北村助手は「初戦はどうかと思っていたが、実戦でよかった。１回使った上積みは大き