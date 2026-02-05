お笑いコンビ「とんねるず」石橋貴明の長女で、女優の石橋穂乃香が、プライベート姿をアップした。４日までにインスタグラムを更新し、「冬は嫌いだけど野沢でスキーは好き」と雪山での姿をアップ。ウィンタースポーツを楽しむ姿や、大きくなった子どもの写真を掲載し、多くの「いいね！」が集まった。穂乃香は、父の貴明と最初の妻との娘。２００７年から雑誌モデルやＣＭに出演し、０９年公開の映画「はりまや橋」で女優デ