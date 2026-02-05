NY株式4日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均49501.30（+260.31+0.53%） S＆P5006882.72（-35.09-0.51%） ナスダック22904.58（-350.61-1.51%） CME日経平均先物54660（大証終比：+140+0.26%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反発したものの、ナスダックは逆に大幅安となった。ＡＩによる事業構造の変化に影響を受けやすい銘柄への売りが指摘される中、ＩＴ・ハイテク株への売