米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24） 米2年債 3.553（-0.016） 米10年債4.278（+0.012） 米30年債4.920（+0.026） 期待インフレ率2.343（-0.007） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。この日発表のＡＤＰ雇用統計は雇用の減速を示したものの、１０年債など長期ゾーン利回りは上昇を維持した。ただ、政策金利に敏感な２年債利回りは低下。 米財