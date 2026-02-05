ドル円、１５７円台回復をうかがう水準まで上昇本日は円安が押し上げ＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は買戻しが続き、１５７円台回復をうかがう水準まで上昇。本日もややドル高の動きが見られていたものの、それ以上に円安がドル円を押し上げている。ユーロ円やポンド円といったクロス円も上昇。 日本は衆院選の真っ只中だが、高市首相率いる与党が圧勝しそうな情勢。世論調査では自民党単独過半数