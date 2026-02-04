「ラッシュ（LUSH）」が、「ラッシュ×パディントン（Lush × Paddington）」コラボレーションアイテム全6種を発売する。2月9日から公式アプリで先行で販売し、2月12日から全国79店舗及び公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】今回のコラボレーションは、“良い行動と良質な原材料を大切にする”という共通の価値観を持つLUSHと、世界中で愛されるくま パディントンの“出会い”をきっかけに誕生。分かち合う