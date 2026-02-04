大阪文化服装学院が、2026年4月の校名変更を記念して同校卒業生である田中大資が手掛けるファッションブランド「タナカ ダイスケ（tanakadaisuke）」とコラボレーションしたTシャツを4月1日に50枚限定で発売する。ヴォートレイル ファッション アカデミー公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】同校は、創立79年の歴史を持つ西日本最大級のファッション専門学校。「ファッションで社会に貢献する」という経営方