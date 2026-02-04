「アンダーカバー（UNDERCOVER）」が、映画監督 デヴィッド・リンチ（David Lynch）によるドラマ「ツイン・ピークス（Twin Peaks）」とのコラボレーション第2弾を発売する。2月7日から直営店やセレクトショップ、ブランド公式オンラインストアなどで扱う。【画像をもっと見る】ツイン・ピークスは、のどかな田舎町で愛された女子高生ローラ・パーマー（Laura Palmer）が殺害された事件を軸に、FBI捜査官デイル・クーパーが町の