国内アパレル関連大手各社が、2026年1月度の既存店売上高を発表した。気象庁の発表によると、1月は平均気温は平年並みだったものの、寒波が押し寄せたことで月後半は全国的に平年を下回る日が続いた。2025年12月は暖冬傾向で各社苦戦を強いられていたが、1月は低気温で冬物が動いたことにより、ファーストリテイリングの国内ユニクロ事業やしまむら、良品計画、ユナイテッドアローズなどの企業は増収で着地した。【画像をもっと