この記事をまとめると ■ハイブリッドは燃費重視の印象が強かったが加速や走行性能を磨いた車種も登場している ■モーター特性を活かし高速域や瞬発力を重視するモデルが数多く存在する ■HVやEVは運転の楽しさを犠牲にする存在ではなく走りの質を拡張する技術だ HV＝つまらないという固定観念は見直すべき 1997年に初代プリウスがトヨタから発売され、ハイブリッド車（HV）は環境車として認知を得た。一方、燃料消費を節約してC