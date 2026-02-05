広島の１軍キャンプに参加している新人５選手が４日、キャンプに入って初めての休日で日南市を観光した。ドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝は四間半（約８・２メートル）先にある小さな的を弓矢で射抜く「四半的（しはんまと）」に挑戦し、正確性を発揮。書道体験では色紙に「初勝利」と記し、先発ローテ入りを射止めて、プロ初勝利へ突き進む決意を示した。張り詰めた空気の中で赤木が「ハッ！！」と大きな声を上