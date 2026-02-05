俳優の梅沢富美男（75）が3日、自身のSNSを更新。手作りの朝食を披露した。【写真】「梅沢さんみたいな旦那様素敵です」健康的な手作り朝食を披露した梅沢富美男梅沢は「おはようございます。今朝の朝ごはんは僕が作りました。今日も元気にまいりましょう！」と、手作りの炒め物の皿を手にほほ笑むショットや、みそ汁や卵焼き、焼鮭などが丁寧に並べられた食卓の写真を投稿した。コメント欄では「メチャクチャ美味しそう」「