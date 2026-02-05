杉咲花が主演するドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第4話が4日に放送。文菜（杉咲）と元カレ・二胡（〓俊太郎）の過去に反響が集まっている。【写真】ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』第4話より文菜は大学時代に付き合っていた元カレ・二胡と再会し、過去のことを思い出す。二胡は文菜が小説を書くきっかけとなった人物だった。文菜と二胡は大学4年生のときに出会った。二胡はそのと