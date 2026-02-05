筆者の話です。体重が気になり、毎日欠かさず体重計に乗っていた頃のこと。けれど、ある言葉をきっかけに、その距離感が少し変わりました。 毎日の習慣 朝起きてすぐ、洗面所で顔を洗い、そのまま体重計に乗る。それが、いつの間にか私の当たり前になっていました。 ダイエット中というほどではないけれど、年齢とともに体型が気になり始め、数字を把握しておきたいという気持ちが強くなっていたのです。体重計の表示を見るこ