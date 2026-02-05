記者会見するIOCのコベントリー会長＝4日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】国際オリンピック委員会（IOC）のコベントリー会長は4日、ミラノで記者会見し、2月開催が通例となっている冬季五輪の会期を、1月に前倒しする案を検討していると明らかにした。地球温暖化への対応が狙い。コベントリー氏は「特にパラリンピックの開催時期を考慮した案だ」と説明。通常、五輪後の3月に開かれるパラは、五輪以上に雪不足に悩ま